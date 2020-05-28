暖化加劇海平面上升　80年後全球海面升高逾1米

全球暖化問題嚴峻，香港大學有份參與的一項國際研究發現，倘若不控制溫室氣體排放，全球平均海平面至2100年將上升超過1米，在2300年甚至會上升超過5米。港大研究學者指，香港是主要的沿海城市，很可能會受海平面上升影響，呼籲各國採取即時行動，保護地球及下一代。

研究由新加坡南洋理工大學主導，港大、英國杜倫大學、美國羅文大學，以及德國波茨坦氣候影響研究所的研究員等合作進行，結果最近發表在學術期刊《npj Climate and Atmospheric Science》。

研究綜合了超過100位專家學者就兩種氣候情景下，全球平均海平面變化作出的估算。其中一個氣候情景，是將氣候暖化的幅度限制在比前工業時期水平高2攝氏度。在此情況下，專家預測2100年海平面將上升約0.5米，到2300年將上升0.5至2米；另一個氣候情景，在高排放量及暖化提升4.5攝氏度的情況下，專家預測的增幅較大，至2100年上升0.6至1.3米，到2300年則會上升1.7至5.6米。

這些預測值，均超出政府間氣候變化專門委員會的估算。委員會在2007年及2014年的評估報告中，提高了有關海平面上升的預測約60%。故對於許多海平面專家來説，委員會的最新預測依然十分保守。

主導研究的新加坡南洋理工大學亞洲環境學院教授Benjamin Horton指出，更確切地預測海平面上升幅度及對其不確定性的了解至關重要，有助作出明智的減災決策和應變方案。研究結果反映了氣候變化帶來的風險，以及各國須採取即時行動以保護下一代的未來的迫切性。

有份參與研究的港大地球科學學系助理教授Nicole Khan認爲，香港作為其中一個主要沿海城市，很可能會受海平面上升的影響。她指出，香港和大灣區有相當的人口和基建設施，位處於脆弱的香港低窪地帶，如果達不到排放目標，將容易受到海平面上升和沿岸地區水浸的影響。