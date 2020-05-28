去年黃大仙暴動案開審　19歲男生指警拉錯人

去年10月1日多區出現示威遊行，其中有人在黃大仙紀律部隊宿舍附近聚集。期間一名19歲學生被捕，事後被指涉嫌參與暴動，他否認一項暴動罪，案件今（28日）在區域法院開審。當日到場協助守衞及驅散的衝鋒隊警員供稱，曾睹被告跑出傘陣向警方投擲磚塊。而辯方則質疑警員「拉錯人」。

被告林子浩，被控於去年10月1日在黃大仙下邨附近的東頭村道連同其他人參與暴動。控方開案陳詞指當日下午有大量群眾在東頭村龍慧樓外聚集，並以障礙物堵塞馬路及向警方封鎖線投擲雜物及磚塊等，警方向群眾發出警告及呼籲離開，惟群眾拒絕散去及續投擲物件，控方認為此刻已演化為暴動。

後來包括被告在內的8至10人，於警方上前驅散時向警方投擲磚塊及燃燒彈，而被告是當中唯一沒有戴頭盔的人士，他之後在東頭村道與正德街交界被制服及拘捕。而被告當時身穿黑衫黑褲、戴上眼罩及防毒口罩等。

東九龍衝鋒隊警員楊運球供稱，當日下午2時許到達沙田坳道睦鄰街公園附近設立防線。他見到前方數十米外有約200人聚集，有人擺開傘陣，亦有以雜物堵路的情況。他們的指揮官並先後向聚集人士發出警告及呼籲，亦有警員舉起紅、黑旗，並發射催淚彈及橡膠彈。

至下午4時，他們作出驅散，有約10名黑衫人士向他們投擲雜物及燃燒彈，不少人戴上黃頭盔及口罩等，而他見到沒有戴頭盔及長髮的被告跑出傘陣向他們投擲磚塊，他於是與隊員上前追捕，他承認追捕期間視線曾短暫地斷續離開被告。

被告終被林姓署理督察制服在地，他當時的太陽穴有流血手肘亦有擦傷，後被送院治療。

辯方盤問時，質疑楊的書面供詞中，並未提及投擲磚塊的人士離開傘陣，楊則回應指因已有提及傘陣，且投擲磚塊的動作更令他印象深刻。辯方亦指出林姓署理督察曾以警棍襲擊被告上身，但楊說看不到。

辯方指楊的視線曾被消防車阻擋,加上現場有不少黑衣人，故質疑楊看見黑衣人便拘捕及「拉錯人」。