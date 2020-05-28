智庫建議成立「基層健康管理局」　仿澳洲推私家醫生獎勵計劃

香港基層醫療問題多多，新冠肺炎疫情肆虐期間，更揭露醫療系統受壓，有智庫團體建議, 本港應借鑑澳洲、新加坡等7國的經驗，建構適合香港社會的基層醫療健康服務模式，其中一個建議是促港府參考澳洲的獎勵計劃，以經濟誘因鼓勵普通科醫生與當區基層健康網絡合作，加強工作。架構上則成立法定的「基層健康管理局」，全面規劃基層醫療健康服務。

有智庫發表《步向全民健康覆蓋：選定地方的基層醫療健康服務》研究報告，以英格蘭、澳洲、新加坡、加拿大、荷蘭、以色列和中國內地作研究對象。研究發現7地的醫療經驗均顯示一個共通點，就是政府乃推動基層醫療的主導者，其中政府對基層醫療健康的承擔和投入更是發展關鍵。7地因應其人口健康和經濟狀況，積極推行不同的服務及融資策略。

報告認為，澳洲的「基層健康網絡」、英格蘭的「臨床醫療委託小組」與新加坡的「基層醫療網絡」推動共同參與，促進高效服務，均值得香港借鏡。澳洲和英格蘭，以委託形式，區分醫護「服務提供者」和「服務採購者」的角色。醫護人員仍是提供服務的主力，而在採購醫護服務時，地區政府、社區代表，以至其他基層醫療服務團隊成員，會以不同形式參與協調、規劃、統籌、財政預算等工作，藉此增強協作，確保基層醫療健康服務切合社區所需。

智庫指出，政府可參考澳洲政府推出獎勵計劃，以經濟誘因鼓勵普通科醫生與當區基層健康網絡合作，並每季以電子方式呈交與慢性病風險相關的臨床數據，讓基層健康網絡回饋意見，持續改善服務質素。政府亦可推廣家庭醫生的概念，訂立「一人一家庭醫生」的長遠目標，引導巿民社區就醫，鼓勵巿民參與醫健通，讓服務使用者病歷可與私家生互聯互通。長遠而言，政府應以法定形式成立「基層健康管理局」，全面規劃基層醫療健康服務。

本身是家庭醫生、智經理事及是項研究的召集人李國棟醫生說，政府可藉著參考海外地區的經驗，取長補短，為長遠的基層醫療健康服務，制定發展藍圖。