網民熱話：失魂魚搭車跌銀包　多名陌生人相助物歸原主

事主把銀包留在小巴上，在多名陌生人相助下，最終銀包回到手中。（互聯網）

搭車要小心保管自己的財物，萬一遺失，也未必能像以下這仁兄般好運。事緣一名港男在搭小巴時掉失銀包，幾經波折後銀包終物歸原主，交回事主手中，尋找銀包過程中，更得到不少好心人出手相助。

事主Don Cheuk日前在Facebook群組「Tsz Wan Shan 慈雲山」分享自己的經歷，文中指他落車後發現銀包遺留在小巴上，由於車已經駛走，他決定搭下一班車到總站尋找銀包。上車與司機說明後，司機不但免費載他到總站，一名女乘客更給他20元解燃眉之急，「話希望幫到我，我呆咗，同佢講咗聲唔該」。

事主到總站後，便開始逐架車尋找銀包，期間收到一名自稱教車師傅的來電，表示有位先生執到他的銀包，拜託他聯絡事主，最終更親手把銀包交回事主。事主文中表示，雖然與各人素未謀面，但感激各人的幫助，「好想喺度同你哋講聲多謝」。

網民紛指事件充滿正能量，又指事主失而復得十分好彩，「一定係做得好事多，所以同一日遇到咁多好人好事」，亦有人慨嘆自己「冇咁好彩」，「最重要都係自己小心保管財物」。另有網民大讚出手相助的幾位陌生人，「香港仍然有好多好心人」。

網民有話說

Laiwah Cheng：出門遇貴人

Ping Chan：我最欣賞那個給你20元的女孩，這種雪中送炭的行為，好過錦上添花！

Kelvin So：有機會繼續幫助一個人，延續這善心！

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