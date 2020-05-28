港燈向劏房戶送500元飲食券　明起接受申請

經濟不景令中小食肆和基層家庭大受影響，香港電燈今宣布，明天（29日）起將透過社福機構向有需要的基層家庭派發飲食券，合資格者每戶可獲派總值500港元的一套券，適用於220多間中小企食肆。每個家庭限領1套，名額共4萬套，但先到先得，派完即止。

港燈表示，住宅客戶或港燈供電範圍內的劏房住戶，明日起可預約到指定的23間社區中心領取一套20張、每張面值25港元的飲食券。憑券可以到參加「關懷有饍」計劃的220多間中小企食肆憑券消費，食肆種類包括酒樓、茶餐廳、粥麵店、燒味店、快餐店及餅店等，他們均貼上參與「關懷有饍」計劃標誌。

參加者需符合下列其中一項要求，包括港燈電費優惠、智惜用電關懷基金；申領社署長者咭、 關愛基金、綜合社會保障援助、長者生活津貼；在職家庭津貼辦事處的在職家庭津貼；學生資助處的學校書簿津貼或由指定社福機構或區議員建議的有經濟困難人士。申請者需出示港燈住宅電費單正本或最近3個月內的劏房租金收據，以及身份證明文件，經社福機構進行簡單登記。

港燈董事總經理尹志田表示，中小企餐飲業受疫情及社會事件衝擊較大，希望透過今次資助計劃協助中小企食肆，同時支援基層家庭的需要。港燈於去年年底宣布推出「2加3紓緩措施」，即將派發的飲食券計劃連同早前推出的餐飲計劃等，預算合共提供2300萬港元資助。