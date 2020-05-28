健身中心涉施壓使智障漢簽約　父親代事主入稟索償7萬

曾遭消委會點名譴責的銅鑼灣健身中心Legend Fight & Fitness，被指向曾透過騷擾和施壓等手段，使一名中度智障和患自閉症的男子簽約。事主的父親已就入稟區院向該健身中心索償7萬港元，並要求法庭宣告該健身中心觸犯《商品說明條例》所指的「具威嚇性的營業行為」，及宣告事主所簽的會籍及私人教練合約屬法例所指的「不合情理合約」。

涉事張姓男事主由父親代表入稟興訟，被告是Fight Factory Gym(銅鑼灣）經營的Legend Fight & Fitness，前稱FFG Plus。涉事健身中心位於羅素街8號7樓。

入稟狀透露，張姓事主屬法例訂明的精神上無行為能力人士。2017年11月15日，張跟被告簽了一份2年會籍合約，向被告支付約1.4萬港元，同日張的父親發現，遂到中心投訴，張父表明兒子的精神狀況，要求取消合約，但被告的代表拒絕。

翌日，張父攜同由瑪麗醫院精神科醫生的報告，跟中心一名銷售經理開會，報告寫明事主患有自閉症及中度智障。被告同意將會籍由2年減至1年，並承諾不再推銷會籍或任何私人教練課程，原告獲退回約5800港元。

惟2018年4月28日，在被告職員騷擾及施壓下，事主再簽了一份65堂私人教練合約，價值5.2萬港元。同日張父發現，遂偕妻子再到中心投訴，由於中心違反承諾，原告要求把會籍及私人教練合約一併取消，而事主為免再被施壓簽約，他當日之後已再沒到該中心。

原告指，事主的智力屬低水平，即使是簡單運算的能力都沒有，他根本無法理解合約的條款及內容。此外從外表看來，事主避免與人有眼神接觸，經常重複跳動，且不能與人正常溝通，中心職員對於事主屬智障人士理應知情，惟仍誤導事主簽署不平等的合約。

更甚是，中心職員觸犯《商品說明條例》所指的「具威嚇性的營業行為」，聲稱事主尚欠中心逾3萬港元，阻止事主離開，並威嚇會向事主發律師信，職員更以事主不懂使用健身儀器為借口，指事主需要參與私人教練的伸展課程，事主因而被誤導簽訂私人教練合約。