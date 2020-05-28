立會「臭彈」含有害一氧化碳　警不排除檢控許智峯

立法會今日(28日)續辯論《國歌條例草案》，期間議員許智峯向主席台前拋擲泥漿狀的腐爛植物臭彈。消防處署理分區指揮官(港島中)楊啟宏表示，今早約10點58分接報立法會有可疑氣體，隨即派出消防車前往現場，調查在議事廳的殘留物後，初步認為殘留物含有一氧化碳及硫化氫，大量吸取會對呼吸系統有損害。根據現場儀器檢測，會議室內的濃度為26PPM，消防處指，若濃度達50至100將會對人體有害。警方指案件若有刑事成分，不排除對許作出檢控。

中區警區副指揮官廖珈奇表示，約早上11點接到立法會秘書處求助，其後與消防同時到場，報案得知有議員在會議廳內將膠水樽拋至主席台前地氈，有啡色物質並發出惡臭。警方指，根據消防資料，擔心有關物質對在場人士有危險，安全起見警員與立法會保安確保議事廳內人士離開。

警方在確保現場環境安全後已檢走有關物件，並會詳細化驗及調查後判斷，如案件有刑事成分定會果斷執法，不排除作出檢控。廖又稱於下午1時前完成調查工作，將會議廳重新交予立法會職員。警方將案件暫列作求警協助。