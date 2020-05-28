港版國安法︰《美國-香港政策法》報告撮要內容

美國國務院與國務卿蓬佩奧根據《美國—香港政策法》及去年11月生效的《香港人權與民主法案》，周三（27日）向國會提交香港政策報告。報告撮要提及，北京政府驅逐駐港美國記者、人大釋法、推行「港版國安法」、打壓和平示威等事件，形容舉動違反基本法承諾及《中英聯合聲明》，故決定香港不再適用於美國法律所賦予的特殊待遇。

該份報告撮要被列為「敏感但非機密」文件，內文直指國務院不再保證香港可獲特殊待遇是基於事實、屬意料之中的決定。蓬佩奧在文中指，他去年仍評估香港擁有「足夠但有所減退的自治程度」，但內地如今「已放棄偽裝」香港人民仍享有中英聯合聲明及基本法所承諾的高度自治、民主制度和公民自由。

報告提及，北京政府近日驅逐包括駐港的美國記者；全國人大常委會法制工作委員會（法工委）去年11月表明，人大有判斷香港法律是否符合《基本法》的唯一決定權；中聯辦今年4月則指港澳辦及中聯辦不屬於基本法第22條提及的「中央人民政府所屬各部門」；人大上周更提出「港版國安法」，違背中英聯合聲明及一國兩制的精神和框架。

撮要續指，數以百萬計的香港人上街示威，抗議北京損害人權及基本自由，並違反承諾。港府沒有聆聽民怨或尋求民主解決方案，而是以催淚煙和大規模拘捕行動，限制包括和平示威的行動，更有指北京在香港出動武警，有違基本法及中英聯合聲明的承諾。

蓬佩奧指，希望有朝一日可恢復給予香港特殊待遇的保證，但「觀乎現況，機會渺茫」，美國將在中共愈加否定香港自治的掙扎中，繼續與港人並肩。