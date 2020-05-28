小一派位將公布　獲派首三志願滿意率達85.4%

今年小一統一派位結果將於下周三（6月3日）及四（6月4日）公布，因疫情關係，今年透過郵遞方式通知家長。局發言人表示，本年度獲派首三個志願學校的兒童共19,554人，若以自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為85.4%。

今年共有26793名兒童參加小一統一派位。在參加統一派位的兒童當中，甲部佔統一派位學額的10%，是不受學校網限制的，家長可選擇不超過3所在任何學校網的學校；餘下90%統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網／選校名單內的學校。在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2834人，獲派乙部學額的佔23,959人。

曾於本年1月18日或19日為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將會在6月3日至4日，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如香港郵政人員派遞時無人收件，會留下《領取郵件通知卡》，家長可於下一個工作天下午或之後到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長在6月5日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，可於6月6日至7日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。

「小一註冊證」上印有兒童獲派學校的名稱、地址、註冊日期及時間。因應新冠肺炎疫情發展，局方會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長在6月9日或6月10日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。

鑑於14天強制檢疫安排，跨境學童的家長或未能親身到獲派學校辦理註冊手續。局方已爲有關家長作出特別安排，讓他們可在指定的註冊日期透過傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦的方式向獲派學校辦理入學註冊手續。局方早前已通知所有跨境學童的家長有關特別安排。