港版國安法：建制派支持通過　冀立法維護港繁榮穩定

全國人大會議今日(28日)通過「港版國安法」決定草案，建制派議員隨即會見傳媒。「建制派班長」、商界議員廖長江表示，建制派堅決支持人大的決定，重申香港是中國不可分割的一部分，有責任和義務維護國家安全，而香港回歸至今23年仍未就《基本法》第23條立法，認為中央政府訂立港版國安法有助堵塞此憲制漏洞，維護香港繁榮穩定。

議員李慧琼亦指出，其所屬政黨亦會全力支持制訂港版國安法，又相信國家決定時已考慮立法所引起各方反應，包括國際間的回應；又提到「香港各界撐國安立法聯合陣線」早前舉行簽名活動於本月24至27日間，收集到95.6萬個街站簽名、以及86.6萬個網上簽名。而自由黨飲食界議員張宇人亦對「港版國安法」表達支持，重申商界重視穩定的營商環境。

工程界議員盧偉國指出，其所屬的經民聯全力支持中央政府盡快就港版國安法完成立法，幫助香港回復安寧，令商業活動能夠如常運作，保護香港作為國際金融中心的地位，並呼籲商界、專業人士及市民支持訂立港版國安法。其黨友、另一商界議員林健鋒則指，商界重視營商環境的穩定性，指出商界不希望見到社會上有人搞東搞西，引致民不聊生，期望訂立港版國安法能令香港回復過去的平靜。

身兼行政會議成員的新民黨議員葉劉淑儀表示，該黨全力支持人大常委制訂港版國安法，希望能夠盡快在港實施，又希望條例能符合普通法，能夠於國家安全及人權之間取得平衡。工聯會議員麥美娟指，該政團亦會全力支持港版國安法的制訂，批評有議員公然呼籲外國制裁，認為相關行為需要制止，又指出許多基層家庭受暴力示威者的「攬炒」影響生計，重申立法的必要性，又相信即使立法或帶來衝突，亦很快能跨過。

立法會主席梁君彥於下午會見傳媒時表示，人大表決國安法是為了維護國家安全，以及鑑於香港現時的情況，人大作為全國最高權力機構，國安法為全國性法律，梁認為立法有必要性及可以理解，對立法表示支持。梁續指，人大通過港版國安法後將徵詢特區政府及基本法委員會，將法例納入基本法附件三。

梁提到，港版國安法通過後一國兩制不變，亦不會影響外國投資者的利益及港人本身擁有的遊行、集會及出版自由，相信港版國安法有利本港經濟發展，讓市民安居樂業。他又希望行政機關能多作解說工作，解除公眾及國際社會的疑慮。至於會否擔心港版國安法通過後會受到外國制裁，梁表示並不擔心，認為最重要做為香港及國家好的事，又相信政府有機會正考慮和立法會溝通講解港版國安法。