港版國安法：林建岳指通過立法決定有利社會穩定

全國人大今日(28日)通過香港特區國家安全立法的決定，全國政協常委林建岳表示堅定支持，他指制訂「港版安全法」既是為了維護國家主權安全，也是為了保障香港有一個和平穩定的環境，發展經濟，改善民生，中央是為港人利益着想。

林建岳表示，香港要解決經濟、民生等深層次矛盾和問題，前提是要有一個穩定的環境，「攬炒」及暴力不是港人想見的，而經濟是香港的主命脈，港人的當務之急是要保住飯碗。然而，疫情稍為緩和，「黑暴」「攬炒」行為卻捲土重來，街頭暴力開始增加，社會氣氛再趨緊張。

林續指，中央希望保護香港的社會安定，保護香港大多數人利益，故決定制訂「港版安國安法」，既是為了維護國家主權安全，也是為了保障香港有一個和平穩定的環境，能夠集中精力解決經濟民生方面的深層次問題。

他強調，港版國安法針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行爲，做好國家安全立法，不僅有利於維護國家安全，而且有利於維護香港繁榮穩定，有利於更好地保障香港廣大市民的合法權益和自由，有利於一國兩制實踐行穩致遠，有利於建設好市民的香港家園，值得香港社會各界支持。