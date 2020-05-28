3男子認毆「劉馬車」判社服緩刑　劉困內地被通緝

自稱「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒，去年中在街上疑因眼神問題，與3名廚房工人爭執。劉先出手襲擊對方其中1人，結果反遭圍毆。3名廚工兩星期前在屯門裁判法院承認襲擊致造成身體傷害罪，今天（28日）分別被判社會服務令及緩刑。至於劉則因在本案發生後於內地就其他事件被公安拘捕，現時仍未回港，故仍被通緝中。

本案3名被告甘翊恒（29歲）、李啟華（43歲）及李斯維（20歲），均在天水圍屏欣商場翠河餐廳工作。案情透露，去年7月9日晚上10時許，3人在餐廳外抽煙，期間劉駿軒經過上址，4人因眼神問題起爭執。3名被告其後返回餐廳，但劉尾隨他們入餐廳，更先出手拳打第李斯維的胸部，3人隨即還手拳打腳踢劉，李斯維更拿櫈打劉的背部。

其後3名被告的同事報警，最終4人一同被捕。因傷勢不重，3名被告拒絕求醫，而劉則自行到屯門醫院求診，證實其右膝擦損，咀唇擦損及紅腫，另外頭皮發紅。

3名被告在本月14日認罪後，裁判官為他們索取社會服務令報告，押後至今日判刑。裁判官參考報告後，決定判甘翊恒與李啟華100小時社會服務令，李斯維就判監2星期緩刑12個月。

至於劉的情況，控方就表示接收到情報，他在去年7月16日於內地被拘留至今。港方已向內地公安查問他在內地犯事之詳情，現仍等待答覆。