限1小時完成國歌法二讀辯論　泛民提中止待續遭否決

立法會今日(28日)繼續二讀辯論《國歌條例草案》，但民主派多次阻延。立法會主席梁君彥透過秘書處發出通知，指本預留8小時進行《國歌條例草案》二讀辯論，包括點算法定人數及處理其他事宜的時間，二讀辯論本應於今午1時結束，但由於部分議員行為極不檢點，令會議時間損失超過7小時。梁決定增設額外1小時進行二讀辯論，之後讓政府官員答辯後，就會正式進入全體委員會階段。泛民議員不滿有關安排，遂提出中止待續，但議案最終被否決。

議員梁繼昌提出中止待續議案，指本次立法造成社會意見分歧，過去兩日的社會事件有多人被捕，而「港版國安法」亦增加社會不滿，政府並無處理。梁繼昌又指《基本法》文本雖然並無改變，但不斷新增附屬法例限制市民各項自由，香港面對前所未有的危機，認為議員不可只坐在會議廳，《國歌條例草案》一定會通過，但並無考慮市民意見，因此提出中止待續議案。

梁君彥指，現時議員只剩下額外1小時進行二讀辯論，中止待續議案所需的時間都會納入其中，引起民主派議員不滿。議員郭家麒指從未聽過中止待續議案有時間限制；陳淑莊則指二讀辯論是一回事，中止待續是另一回事，斥梁君彥意圖「炒埋一碟」，又指先前議員許智峯「掟臭蛋」後警方的搜證工作，並不在議員控制範圍之內。議員譚文豪質疑只有1小時難以分配發言時間。

梁君彥指議員帶腐蝕惡臭造成的空氣問題一定要報警處理，確定安全才可恢復會議。他又指議員的發言時間上限為15分鐘，但可盡量精簡發言，將時間留給想表達意見的其他議員。其後議員何俊賢就中止待續議案發言，發言不到兩分鐘，議員李國麟隨即提出點算法定人數。會議恢復後，何俊賢繼續發言，譚文豪再提出點算法定人數。

其後中止待續議案進入投票階段，功能組別議員以10票贊成、23票反對；地區直選議員以11票贊成、16票反對，中止待續議案遭否決。梁君彥宣布恢復《國歌條例草案》二讀辯論，並「劃線」於下午6時半邀請政府官員就草案進行答辯。