遇警驅趕「爆粗」　中年漢擾亂秩序罪成候判

中年漢涉嫌去年在旺角警民衝突中「爆粗」罵警，被控在公眾地方內擾亂秩序的行為罪，他經審訊後今（28日）在九龍城法院被裁定罪名成立。裁判官指雖不能證明被告有意圖挑戰警方，但其行為確實引起在場人士起哄，若不是警方「當機立斷」執法，後果將一發不可收拾。裁判官明言須判阻嚇性刑罰，准被告保釋至6月12日，等候其社會服務令報告後判刑。

51歲被告王偉威曾任西隧交通督導員，現時無業。他被控於2019年11月10日，在旺角彌敦道與亞皆老街的公眾地方，作出擾亂秩序的行為，即不斷喧嘩及辱罵，引致附近的人一同吶喊，而上述行為相當可能會破壞社會安寧。

裁判官認為涉事警員的證供可靠，事情就如他所述，當晚10時許警方在旺角設立防線，期間有一批市民聚集，警方多番要求聚集者離開，但在場人士拒絕聽從。期間身上有酒氣被告叫罵：「X你老母死差佬！我頭先無啦啦食咗兩個催淚彈！」其他人隨即情緒高漲起哄。

裁判官表示不排除被告是受催淚彈擊中而想發洩情緒，而非蓄意挑動在場人士的情緒。不過，若非有大量警員布防，被告的行為或會令在場人士衝擊警方防線或扔物品，認為其行為相當可能破壞社會安寧。

辯方求情稱，雖然被告過去有多項案底，但最近一次犯事已是10年前，形容「佢收咗火好耐」，而他犯案時是受到酒精影響，但他「爆粗」後便離去。