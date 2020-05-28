法官李瀚良去年聯署反修例　不再被編排處理相關案件

高院原訟庭法官李瀚良去年曾參與香港大學校友在報章刊登與反修例有關的聯署聲明，據悉，司法機構已根據《法官行為指引》，暫不編排李官審理與該聯署聲明有關議題的案件，東網正向司法機構查詢。至今共有最少兩名負責刑事案件的法官要避嫌處理反修例案件。

上月，區院法官郭偉健審理將軍澳連儂牆斬人案時，讚揚被告認罪有「高尚情操」，其判詞惹起爭議，郭官其後亦不被編排審理任何涉及類似政治背景的案件。

而早於郭官之前，去年6月9日的反對政府修訂《逃犯條例》遊行前夕，港大逾3000名校友在報章刊登題為《反對謊言施政撤回引渡惡法》聯署聲明，李官有參與簽名，其後不獲司法機構編排審理與聯署議題有開的案件。

就法官的言行問題，終審法院首席法官馬道立在周一發出聲明，指作為法官不可對任何人士或因由有所偏頗，因此法官及司法人員必須避免就社會中具爭議或可能訴諸法院的議題，非必要地在公開場合包括於判辭中發表任何意見，尤其是任何一種政見。

本身是律師的議員周浩鼎認為此舉屬「遲來的應對」，但質疑事件於去年發生，為何拖到現時才去處理，指出做法會令市民認為司法機構遲鈍或有雙重標準。周敦促司法機構重新審視李官自參與公開聯署後，所處理過的所有案件，並重申若法官或裁判官的判決有錯誤或審刑過輕，律政司有責任提出刑期覆核，否則變相會鼓吹市民犯法。

周又關注公民黨前成員余俊翔日前獲委任為裁判官，指他過去曾活潑於政壇，又認為公民黨支持違法達義，認為司法機構應交代他是否能夠審判涉及反修例風波的相關案件。

另一議員葛珮帆則指出，司法機構應以同一把尺、同一標準處理政治案件。她提到裁判官水佳麗日前處理一宗涉及掟汽油彈的案件時，認同15歲被告是「優佳嘅細路」，強調市民對司法機構有高期望，且判決對社會有深遠影響，故已寫信要求終審法院首席法官馬道立處理。