私家醫生每日測新冠病毒量低　醫學會冀普及計劃

香港新冠肺炎疫情漸見緩和，醫學會今日(28日)聯同多個醫生團體舉行記者會，提醒市民要持久抗疫，注意個人衞生。醫學會會長何仲平指，「加強化驗室監察計劃」下，現時私家醫生每日只進行數百個測試，呼籲市民和醫生積極進行檢測；又指現時應小心考慮是否全面解除禁聚令，應否逐步放寬限制。

何仲平認為，港府應繼續現時的病毒檢測方式，但期望計劃可進一步普及，盡早識別受感染人士及進行隔離。他鼓勵基層醫療醫生及市民更多使用「加強化驗室監察計劃」，認為市民「即使得少少徵狀，都應該睇醫生」及進行檢測。

西醫工會會長楊超發指出，疫情開始之時，不少診所「連烏蠅都無」，但隨着疫情緩和，社區開始出現病患，有病人發燒、咳等，自己就「加強化驗室監察計劃」已進行逾百個測試，暫未發現確診患者，現時多數為快將復課、或有工作需要的人較常進行檢測。

感染及傳播病醫學會副會長林緯遜表示，現時香港仍有確診病人仍未找到感染源，社區上或仍有隱形病人，雖然坊間出現了多種快速測試，但由於有關測試有空窗期，因此或未能精準檢測在短時間內感染的患者。