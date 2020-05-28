港版國安法：泛民稱草案為加辣版　籲國際關注

全國人民代表大會今日(28日)正式通過授權人大常委會制訂「港版國安法」。民主派議員形容，國安法將一國兩制宣判死刑，是一個時代的終結、「一國一制」的開始，將影響香港司法獨立、民主和自由，更會影響香港國際聲譽，又呼籲國際社會關注。

議員陳淑莊表示，今天表決通過的草案版本為「加辣版」，包括將原文修改為「危害國家安全的行為和活動」及指行政長官應當開展國家安全教育，民主派將全面反對國安法。對於美國會否作出制裁或取消特別關稅地位，陳指是外國的內部事務，不能干預。

另一議員楊岳橋表示，國安法的詳情還未公布，卻有不少政界人士支持，就連立法會主席梁君彥的立法權被剝奪亦仍表態支持。楊指國安法於內地立法，卻在香港實施，架空《基本法》及整體民意，加上法律條文定義不清，恐會以言入罪，即使遊行示威亦會入罪，甚至會出現跨境執法，令香港自由盡失。

議員胡志偉則指香港其中一個重要價值在於《基本法》以普通法審理案件，國安法等於直接宣布香港不能再以普通法為原則處理案件，形容是對香港法治攬炒。