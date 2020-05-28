孌童義教導師非禮2男童判囚　專家籲禁從事兒童工作

男子10年前因與援交少男肛交被判監，出獄後利用假文件隱瞞性罪行案底，成為一間慈善機構的義教補習社導師，並趁單獨授課時，先後乘機非禮兩名僅6至7歲的男童。他早前承認非禮、使用虛假文書及管有兒童色情物品共7罪，今(28日)於區域法院被判共52個月。心理專家指被告無正視自己的孌童癖問題，還說出獄後要繼續任補習老師，屬危險人物。

心理專家在報告中形容37歲被告甄梓豪自我中心、頑固、放縱及不負責任，他至今仍以為自己只是守法意識薄弱，未有正視其孌童癖的問題；此外，他表明出獄後想繼續當補習導師，專家認為被告是危險人物，重犯機會十分高，建議他入住小欖精神病治療中心接受深切心理治療，出獄後須繼續接受跟進，並要禁止他日後從事與兒童相關的工作。

法官不接納被告真心幫學生，直斥他是為了乘機接觸年幼男童，刻意在聲明表格中隱瞞過往有性罪行案底；官並指他與事主年紀差距大，違反學生及家長對他的信任，而且重犯機會高，促請懲教署安排他在獄中接受心理治療。

法官引述兩名事主的創傷報告，指事主X至今仍有發噩夢，不時回憶起案發經過，又怕被告會找他報復，難以集中精神影響學習，X的母親亦因為擔心兒子而飽受壓力。

至於事主Y事後容易發脾氣及失眠，對案發經過感到羞恥，但隨着被告被捕，Y的心理影響逐漸消減，但他仍然逃避重返案發附近的地方，又不想男導師為他補習。Y的父母亦受影響需尋求心理輔導。