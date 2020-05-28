有卡拉OK蝕千萬元求額外補助　派對房間減價拉業績

新冠肺炎疫情緩和，卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室4類場所的「停業令」今日(28日)屆滿，政府早前宣布不會再延長「停業令」，換言之該4類場所明天(29日)可以重開。業界人士紛表示鬆一口氣，並在重開之前嚴加消毒，以實施港府規定的各項措施，又表示重開後會加推優惠，以追回營業額。惟停業多時，有卡拉OK表示近月已損失近千萬港元、亦有派對場地負責人表示開業後收入仍大減逾60%，籲政府作補償。

連鎖卡拉OK「Red MR」公關總監劉鳳儀表示，停業約兩個月，公司已虧蝕近千萬港元，港府一筆過補助的4萬港元「只夠畀電費」，對租金和工資而言九牛一毛。劉表示希望港府推出第3輪抗疫援助，額外補償比其他行業多停業21日的卡拉OK業。

她續指近月已停用所有兼職員工，而部分全職員工亦只可停職留薪或放無薪假。早前卡拉OK獲准提供餐飲服務，亦有調動部分員工復工，但是由於業務的主要範圍不是餐飲，收入亦不理想。劉稱現時禁聚令仍然實施，加上疫情反覆，相信影響了不少顧客訂座的意欲，坦言目前訂座數只有高峰期約10%。

在旺角經營派對房間Open Parties的黃先生開業4年，高峰期在九龍區有5間分店，但在社會事件和疫情的雙重夾擊下已分別結束其中2間店的營運，數十個兼職員工暫不安排工作、3個全職員工亦停職留薪。

黃又指，停業的63日中，每月虧蝕逾20萬港元租金，政府的一筆過資助和保就業計劃只是杯水車薪，「你畀得4萬我哋，可能夠交一個月租，但停業兩個月，收入係零」。問及重新開業的情況，他指在港府宣布派對場所可以營業後，每日皆收到逾10個查詢，業界亦推出各種優惠，如免費延長時間或直接減價等，目前周未的訂位情況不俗，「但佢(政府)依家話開住7日先，我哋都唔知7日後仲有無得做，都唔敢太樂觀」。