疑網上批評後遭停職前空姐索償港龍　雙方爭議有無病假紙

國泰港龍航空前機艙服務員黃曉彤去年10月初曾在網上批評資方，其後即遭停職，並被指控去年共有22日病假未有繳交醫生證明書，遭扣薪約8500港元。黃早前入稟勞資審裁處，指已遞交醫生證明書，申索被扣除的工資金額作賠償。案件今日(28日)進行第一次聆訊，署理主任審裁官陳大為指勞資雙方均需補充資料，以便法庭考慮有否和解的可能性，決定把案件押後至7月23日聆訊。

陳官指案件的爭議點在於黃曉彤有否向資方遞交醫生通明書，即俗稱的病假紙，惟勞資雙方各執一詞，要求黃再次向有關診所索取病假紙及醫生紀錄，並於限期內補回上述文件。

另外，陳官關注資方會否提醒員工交病假紙，資方代表指如員工放取病假後沒遞交病假紙，電腦系統會自動發電郵提醒，惟由於內部問題，自2018年起關掉提醒功能，強調雖然暫未能核實準確日期，但「舊年大部分時間都熄咗(提醒功能)」。陳官則指文件顯示黃曾於去年1月28日收到有關提醒，要求資方查閱關掉提醒功能的日期，並調查曾否向黃發出提醒。

黃於庭外表示，自己去年10月初曾於網上平台批評資方沒有給予合理理由解僱多名員工，其後遭到「篤灰」，數日後被停職10多日，並被指控於去年1月至10月共有22日沒遞交病假紙。直至今年3月，資方更再次以「無病假紙」為由解僱她。黃表示，記憶所及一直有按指示遞交病假紙，加上資方未有發出提醒電郵，懷疑資方不滿她批評公司而作出停職及解僱的決定，感到失望。