東華三院首展60年代玻璃奶樽　百年中式祠堂面貌重現

尖沙咀香港文物探知館由明日(29日)起舉辦東華三院文物館及相關文物展覽，展覽為期約4個月，將免費展示逾70件展品，包括逾100年歷史的古廟銅鐘、神枱擺設及酸枝傢具等。展覽更於室內「重現」文物館大堂宏偉的中式祠堂面貌，供市民到場感受氣氛。

今次展覽不乏逾百年歷史的展品，包括1847年紀念文武廟落成的銅鐘及1917年的廣華醫院總冊等。東華三院檔案及歷史文化主任袁國是指出，該醫院總冊或為本港現存最早期的醫療紀錄，仔細記載當年病人病歷及膳食資料，為研究香港早期醫療發展的重要史料。而印有東華三院字樣的1960年代玻璃奶樽亦首次展出，印證該院護士於產房的工作點滴。

另外，該院亦將由1911年起已置於前身為廣華醫院大堂的文物館大堂之神枱、香爐及花瓶及酸枝傢具，一併「移師」展覽，呈現傳統祠堂設計布局。

今年為東華三院成立150周年，以及東華三院文物館成立50周年暨列為法定古蹟10周年，故該院與古物古蹟辦事處於本月29日至9月23日籌辦展覽，介紹該院保育歷史建築和文物的工作。