消毒酒精含量僅39%卻稱75%　海關拘藥房男董事

在新冠肺炎疫情下，市民會購買消毒酒精殺滅病毒，惟有藥房卻售賣含量及容量不符的消毒酒精。海關昨日(27日) 拘捕沙田1間藥房的男董事，指他涉嫌供應附有虛假乙醇含量及淨容量聲稱的消毒酒精。海關呼籲商戶如有出售該款消毒酒精，應立即下架。

海關早前接獲舉報，指一間位於沙田的藥房售賣懷疑附有虛假成分說明的消毒酒精。於接獲舉報後，海關隨即派員行動，到該藥房試購一款以英語標示為含有75%乙醇的消毒酒精，而聲稱容量則為500毫升。有關產品以透明膠樽盛載，零售價每樽28元。

海關人員把該款消毒酒精的樣本送往政府化驗所進行化驗，以確定其成分及安全性。化驗報告顯示，該款消毒酒精乙醇含量為39%，而淨容量亦只有450毫升。

根據化驗結果，涉案消毒酒精的乙醇含量及淨容量均與產品說明不符，涉嫌違反《商品說明條例》。海關知悉化驗結果後，隨即部署執法行動，並於昨日拘捕1名36歲的藥房男董事。除搜查涉案藥房外，海關人員昨日亦巡查全港各區超過100個零售點，暫未有發現該款消毒酒精出售。案件仍在調查中。

今次行動是「守護者」特別執法行動的一部分，行動於今年1月27日開始，截止今日（28日）為止，「守護者」行動已經持續超過4個月，期間出動超過4800人次的海關人員，於全港各區零售點巡查超過3.2萬間次。行動將持續進行。