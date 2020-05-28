港大醫學院引入機械臂置換關節　增加手術準確度至98%

退化性關節炎為不少年老邁人士出現的病症，為優化關節替換手術，香港大學醫學院利用機械臂技術進行關節置換手術，為首個在公立醫院利用該技術的機構。技術有助增加準確度及安全性，例如全髖關節手術的假體放置準確性可提高至98%，同時減低軟組織損傷與日後需要翻修機會。

港大醫學院矯形及創傷外科學系於去年1月起，開始使用機械臂進行關節置換手術。在手術前，院方會先進行立體三維電腦掃描作術前計劃，透過電腦斷層掃描(CT掃描)以達至三維掃描，較現時只要靠X光掃描的二維圖像提供更多資訊，可為病人設定更合適的假體尺碼，亦有別於以往要靠醫生經驗決定落刀的角度與深度，提高精準度及加強手術安全性。

此外，醫生需要在手術時確定40個註冊點，與電腦配對以便追蹤，準確度不偏離1毫米，其後電腦程式會顯示可移動的範圍，機械臂不能離開邊界，令假體放置的準確性可從以往的80%提升至98%，病人術後的住院時間亦較短。醫學院由去年引入相關技術至今年5月22日，已完成161個使用機械臂手術。

34歲譚楚穎自小患有俗稱「侏儒症」的假性軟骨發育不全症，其髖關節組織非常軟，亦較正常人少2、3倍，去年1月因股骨向上移，骨與骨互相摩擦，造成痛楚，未能下床，及後在去年8月使用該技術完成右邊的髖關節置換，術後第二天可下床，休養多2個多月已可正常生活，「畀番信心我可以繼續行。」

港大醫學院矯形及創傷外科學系臨床副教授、關節置換外科科主任忻振凱醫生表示，過去靠人手量度角度和切骨難免會出錯，「做得唔好會出現骨折、假體會鬆、髖關節會脫位嘅情況。」他指，使用機械臂與傳統手術的時間差不多，但只能套用於初次手術，期望使用技術後可以每年進行約200個手術，估計佔瑪麗醫院現時500多宗關節手術的4成。

機械臂整套系統售價為1500萬港元，現時由慈善基金捐贈，病人需支付電腦掃描約2000港元費用。據知現有一家私家醫院使用，機械臂公司亦有借出1至2部予醫管局豁下醫院，團體期望日後可推廣至其他醫院使用。