國泰貴賓室迫員工下月放15日無薪假　員工不滿得半糧抗議

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下貴賓室要求員工每月放取無薪假期，由7日增至15日，下月起生效，但未有提及期限。有員工不滿變相減薪一半，5月底曾組織10多人到負責營運貴賓室的外判公司人事部抗議，批評該公司單方面更改合約；10多名員工今(28日)向勞工處求助。涉事公司索迪斯回應表示，業務因新冠肺炎疫情受到前所未有的影響，會採取一切措施保就業。

國泰現時在香港國際機場的1號客運大樓，設有多間貴賓室，分為頭等及商務，均由第三方服務供應商索迪斯負責營運。受新冠肺炎疫情影響，航空業面臨半停擺，航班升降量大減，令貴賓室的使用量因而大跌。

在貴賓室工作約1年的員工向東網投訴，指近日收到公司通知，下月開始無薪假期由每月7日增至長達15日，變相減薪一半，直接影響生活，「又要交租，又要養細路」，因而需要節衣縮食。他指，雖然有散工幫補生計，但該公司不定期要求員工上班，影響散工的工作。他明言，寧願公司作出解僱，而非無限期要求員工放取無薪假。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明指，接獲10多名工人反映被要求放無薪假，他認為在疫情下員工會體諒公司做法，但公司應了解低薪員工情況，「人工低，無薪假影響好大」，希望公司考慮避免要求低薪員工放無薪假。

國泰航空回覆東網表示，有關機場貴賓室乃由第三方服務供應商索迪斯（Sodexo）負責營運，就有關該公司與其員工的安排事宜，請直接聯絡他們查詢。索迪斯回覆時，未有正面回應要求員工放取15日無薪假的原因及措施將為期多久，僅表示該公司如同其他在港公司一樣，面臨新冠肺炎疫情帶來的前所未有的影響，正採取一切措施保就業，同時為客人提供服務。

勞工處表示，已知悉事件，呼籲僱主應事先就無薪假的安排與相關僱員進行磋商及坦誠溝通，協商有關安排。