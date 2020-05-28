港版國安法：天水圍街站爆衝突　男子疑持木櫈走近被4義工壓在地上

有市民今日(28日)在天水圍天瑞邨擺放支持港版國安法街站，期間疑有反對者不滿引發衝突。網上流傳片段，該街站的數名義工合力制服一名男子，並壓在他身上，聲稱是因為該名男子先襲擊他們的義工，而拍片者則稱被壓着男子即使他不斷呼叫「透唔到氣」，但一直未獲理會，至警員到場，將男子帶走，惟疑壓着男子的義工則已離開。

該片段長20分鐘，相信是今日下午4時半拍攝，約3女1男正壓着一名年輕男子身上，令他動彈不得，地上留下口罩及鞋，男子稱「透唔到氣」，期間有另一名男子欲救走被壓着男子，但不得要領，更有中年女子阻擋拍攝鏡頭。片段傳來聲音，「你哋無權咁做」，但4人未有理會，至警員到場，他們才站起來，被壓着男子兩臂擦損，被警員帶至一旁。拍片者稱，疑壓着男子的4人已離開，惟警方沒有採取行動。

街站發起人周永勤則表示，是該名男子以木櫈襲擊義工才被制服，期間已有街坊拍下過程，並已將片段交予警方；至於壓着男子的4名義工沒有離開，而是前往警署錄取口供，是有人斷章取義。至於4名義工為何要一起壓着該名男子，而不先扶起他，周指是由於對方猛力掙扎，驚他會逃走。

警方發言人表示，今日下午4時38分接獲報案，指天圍天瑞邨停車場對開，一名35歲姓黃男子，疑與一名58歲同姓黃男子因政見問題發生爭執，前者其後由花槽取出一塊木塊指向後者，警員接報到場，經初步調查，以涉嫌藏有攻擊性武器將該名35歲男子拘捕，他報稱受傷，清醒被送往天水圍醫院治理，案件交由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進。