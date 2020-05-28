修例風波：跟進監警會建議　李家超倡先處理警員身份識別問題

李家超指會在專責小組轄下設立5個工作小組，跟進5個範疇的工作。

監警會本月中公布長達千頁的反修例示威審視報告，保安局其後宣布成立專責小組，跟進報告內的52項建議。該個專責小組今日(28日)召開首次會議，擬訂專責小組的工作計劃。負責督導小組的保安局局長李家超指，警方應優先處理有關向公眾發放資訊、記者在大型公眾行動中採訪的安排、警方內部及與其他相關部門的協調工作、臨時羈留設施及警員身份識別等方面的建議。

今次會議由李家超主持，參與人士包括警務處副處長(管理)郭蔭庶等保安局和警務處代表。會上李家超就專責小組工作訂下具體方向，指52項建議範圍廣泛，將分為5個範疇，並在專責小組轄下設立5個工作小組，分別聚焦跟進所負責範疇的工作。5個範疇分別是加強公眾訊息發放和檢討與傳媒關係，檢討武力使用指引，改善臨時羈留處的安排，優化警方行動部署和策略，以及加強警隊內部管理、協調和培訓。

李家超要求5個工作小組在評估複雜性和迫切性後，訂出檢討和跟進的處理方法，一些複雜性較低的項目應盡快落實，例如停用新屋嶺拘留公眾活動被捕人士、盡快檢討和改善警方與其他部門或機構召開新聞發布會的制度，以及改善羈留設施在處理大型行動的人手編配、設備和其他安排。專責小組應考慮按項目需要，邀請其他部門和機構就相關議題參與討論和研究。

另外，專責小組初步擬訂於8月向行政長官匯報首份進度報告，之後作季度報告。警方亦須透過《獨立監察警方處理投訴委員會條例》下的機制，向監警會匯報商討跟進行動。