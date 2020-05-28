累計229人食三文治後中毒　12人糞便驗出沙門氏菌

衞生防護中心公布，荃灣「洪家手作洪瑞珍三明治」食物中毒個案再多14人中招，累計不適人數達到229人，當中12人的糞便樣本及1個剩餘食物樣本對D組沙門氏菌呈陽性反應。食物安全中心則指，在荃灣零售點抽取的2個三文治樣本，檢出含致病原沙門氏菌，食安中心正跟進事件。

防護中心今日再確認7個懷疑曾進食有關三文治的新增群組，涉及4男10女，年齡介乎8至49歲。他們進食三文治約5至50小時後，先後出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等，當中11人曾經求醫，其中1人需入院接受治療。截至今午4時，防護中心確認96個相關食物中毒群組，涉及229人。

食物安全中心指，於上周四(21日)接獲衞生防護中心通報後，已隨即派員跟進調查，至今已根據三文治製造商提供的資料，到12處出售該三文治的處所調查，包括食物製造廠，並確認各處所已按指示停售相關產品。

食安中心又指，相關食物製造廠涉嫌無牌經營，食環署早前已向有關處所負責人提出檢控，指令有關處所停止製作有關食品，而食環署環境衞生部巡查發現，該處所自上周四起已暫停營業。