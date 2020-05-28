維修期間誤碰安全掣　博愛隔離病房負壓系統一度暫停

公立醫院再出現隔離病室負氣壓系統暫停事故。博愛醫院今日(28日)公布，工程承辦商人員昨日(27日)在天台進行恒常維修期間，意外觸碰通風系統安全掣，導致內科及老人科病房一間隔離病室的通風及負氣壓系統暫停運作，工程人員在15分鐘後重啟系統才回復正常。院方表示，期間1名需要抽取鼻咽樣本的病人一直入住該獨立隔離病室，至晚上確認對新冠病毒呈陰性，院方評估今次事件沒有構成任何感染風險。

事發於昨午(27日)約5時10分，該院一個內科及老人科病房的職員，發現病房內其中一個獨立隔離病室的負壓系統亮起紅燈警報。駐院的機電工程署人員檢查發現，該署工程承辦商人員意外觸碰通風系統安全掣。

根據病房紀錄，一名護士曾在4時55分安排一名需要抽取鼻咽樣本的病人入住涉事病室，當時房間處於正常負氣壓水平。護士在10分鐘內完成抽取樣本並離開病室，而病人一直留在病室，至晚上確認對新冠病毒呈陰性。院方認為，由於病人並非患有具傳染性的疾病，病室外的醫護人員及病人均有穿戴合適個人保護裝備，評估今次事件沒有構成任何感染風險。

院方表示，非常關注事件，已要求機電工程署檢視監察及通報機制，並全面檢查系統以確保正常運作，醫院已透過「早期事故通報系統」通報醫院管理局總辦事處。