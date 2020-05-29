網民熱話：缺德大媽車廂食榴槤　網民嘲化武襲擊？

大媽罔顧別人，竟旁若無人在車廂享用榴槤。

榴槤當造，但榴槤濃烈的氣味卻非人人能接受。近日有大媽竟除下口罩，與友人在巴士車廂內歎榴槤。網民紛紛怒斥大媽行為自私，甚至誇張形容在封閉的車廂食榴槤，猶如施放化學武器，「嘔三次，暈低」。

事主VanVan Vanus昨日（28日）上載相片至「Tai Po 大埔」Facebook群組，並以「如果你見到咁，你會點？」為題。相片中一名身穿粉紅背心及紫色上衣的大媽，與友人坐在巴士下層後方的位置，兩人相隔的座位則放上以紅色膠袋盛載的榴槤，期間二人齊齊脫下口罩，手上拿着榴槤肉，旁若無人進食。

網民留言狠批大媽過分兼缺德，也有人表示平日買榴連亦不敢乘搭巴士，「就算搭幾個站，包幾個膠袋都覺得唔好意思。」亦有人獻計「大報復」，建議乘客「攞腐爛植物出嚟放喺佢隔離」」「坐喺對面拉開口罩咳」。根據巴士公司的乘客須知，乘客不得在車廂內飲食、吐涎或丟棄垃圾，以保持車廂清潔。

網民有話說

Bobo Kwok：雖然我係超鐘意食榴槤，但都唔會喺車放毒

Miu Tung Wong：走埋去深呼吸一下，然後嘔落佢個頭度

Dee Lam：除隻襪畀佢索吓

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