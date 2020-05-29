一田購物優惠日搶貨攻略　「疫」市1折起激減

一田購物日開鑼，由即日起至6月3日，過萬款筍貨1折起發售，特別推出「抗疫同行1折專區」、「2折起電視區」及「每日限定優惠」。

半年一度的一田購物優惠日又到了！由即日起至6月3日，全線12間一田分店及10個特別展場首度連續勁減7日，更會因應疫情嚴格控制店內人流。除將超市貨品搶手優惠分4星期至6月24日每周推出外，於5月28日至30日及6月3日指定4天前往沙田、大埔、荃灣3間分店的指定百貨部門，需憑電子入場證入場，其他日子及超市部門則公眾開放，讓顧客可以更安心購物。今次優惠日抵買貨品多不勝數，包括精選食品、家品電器和美妝護膚品等，過萬款筍貨1折起發售。精明消費者定必鎖定「抗疫同行1折專區」、「2折起電視區」及「每日限定優惠」，為留家抗疫入貨 !

購物優惠日昨日（28日）正式開始，東網記者率先去到沙田分店，在早上10點正式開賣前，門外已大排長龍，市民紛紛想以平價買得心頭好。

打破以往慣例，今年「抗疫同行1折專區」貨品逐日推出，多款1折起名牌廚具勢成焦點，例如原價$3180 WMF 32cm中式鑊勁減至$599 （5月31日限定），勁慳$2581；BOSCH手提攪拌機只售$29 （5月30日限定）；罕見個位數價格$9家居消毒噴霧孖裝 （6月2日限定），日日消毒都夠用。

抗疫期間，打機煲劇成為不少人留家的樂趣，一部高質素的電視又怎可以缺少呢？「2折電視專區」搜羅多部勁減高清靚聲電視，入門級TCL 24” LED iDTV僅以$236（2折）發售，要求高一點的有進階版TCL 50寸4K UHD ANDROID TV $3280（41折），配搭1折HISENSE2.0聲道無線喇叭（5月29日限定），安在家中就可享受到戲院級家庭影音！

炎夏逼近，戴住口罩都要做足防曬護膚！一田特別搜羅超過420款低至23折國際美妝，精心挑選逾100款「$500有找」美白防曬彩妝護膚套裝，必入手$390 SOFINA潤白美肌防曬套裝、低至$230 LANEIGE防曬調色底霜套裝。另外，怕戴口罩令皮膚變差？必入手$495 CLINQUE皇牌美白淡斑（6折）及$680 雪花秀韓方基礎護理套裝（57折），從此擺脫滿面油光暗瘡的口罩肌。

疫情掀起行山熱潮，購物優惠日齊集背嚢、行山鞋、戶外服飾、行山杖等各種行山裝備3折起發售，無論行山新手老手都可乘機以平價升級裝備！

全球供應緊張下，一田全力搜羅各國超市食材，每周推出激抵價精選，首周先推56折美國安格斯西冷牛扒及59折澳洲冰鮮羊膝；原隻泰安雞、急凍巴西龍蝦尾等都有勁減優惠，仲有多款宅家零食如白之戀人朱古力餅、Calbee宅卡B薯條、燒巨型帆立貝，件件激減，留在家都唔怕悶!

居家多日人人練得一手好廚藝，煮食神器又點少得！日本製造老字號COOK-PAL吉川廚具4寶套裝31折只售$1088，另有Tefal、Berndes等多款名牌平底煎鍋只售$164至$368！話題新星Germanpool光速氣炸鍋1000蚊有找，想挑戰更多健康食譜都無難度！

每次優惠日都有獨家萌爆Character吸引大家眼球！逾30大萌爆Character床品、旅行喼、家居服、精品應有盡有，22折起爆抵價發售。今年多啦A夢50周年推出限定商品，Kumamon、蠟筆小新和Kuromi等多隻經典角色亦適逢周年紀念，加上Keroppi行李喼、小木偶及Lion King床品，一眾粉絲萬勿錯過。

優惠日期間，用一田信用卡或滙豐信用卡即日累積簽帳淨值滿指定金額，即可換領高達HK$500一田現金禮券/優惠券，送完即止，入場記得賺到盡呀！