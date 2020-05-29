港版國安法：華駐英使館堅決反對英美澳加聯合聲明

全國人大周四（28日）通過制訂「港版國安法」提案，並通過其草案修訂，引起國際情報分享組織「五眼聯盟」成員國關注，其中英美澳加外長聯署發聲明，新西蘭外長亦有發聲明批評北京損害香港自治。中國駐英國大使館周五（29日）對四國聲明表示強烈不滿和堅決反對；駐美國大使館更揚言會對干預香港事務的外部勢力，採取必要措施作反制。

中國駐英國大使館周五批評，英美澳加外長的所謂聯合聲明，是「說三道四、干涉香港事務和中國內政」。他作出5點回應︰香港事務不容任何外國干涉、全國人大就國安立法是及時必要、維護國安屬各國中央事權、維護國安是「一國兩制」核心基礎、立法決定有利維護香港高度自治和香港居民的權利自由。

發言人在第一點指出，《中英聯合聲明》的「終極目標和核心內容是確定中國收回香港」；聲明中「沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任」。他又敦促「有關國家認清香港已經回歸中國的事實，遵守不干涉他國內政的原則，尊重中國全國人大決定」。

中國駐美國大使館同日亦發聲明，同樣重申香港是中國的特別行政區，不容任何外來干涉。聲明強調，北京不會對內外敵對勢力利用香港進行危害國安活動坐視不理，又指港版國安法不影響香港的高度自治和港人與投資者的權益自由，更能保障一國兩制有效實施。聲明警告︰「對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，我們將採取必要措施予以反制。」

新西蘭雖未有加入英美澳加外長聯署，但副總理兼外交部長彼得斯周四亦有自行發聲明，對「港版國安法」表示深切關注，又認為此法將「侵蝕」香港的自治。他在聲明強調，任何國安法律都應尊重香港的基本自由，並獲民意支持，表示會繼續密切監察局勢。新西蘭的聲明內容與英美澳加聯合聲明內容相近，但未有指控北京違反國際協議。