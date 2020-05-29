海洋公園拒披露債務利息詳情，議員擔心高息批貸款要政府包底。

海洋公園救亡方案早前三闖立法會財務委員會無果，財委會今日(22日)第四次開會審議相關的54億港元撥款申請，多名議員繼續輪流發言提問，主席陳健波會上表明，相關討論已超過11小時，將劃線限制議員發言時間。海洋公園以保密協議為由，拒披露與銀行商討債務處理詳情。

議員何君堯將海洋公園的撥款計劃與本港教育扯上關係，指教育全盤失敗，應將給教育改革的撥款抽起，撥予海洋公園救亡。又建議將園內的機動遊戲拆掉，搬去香港迪士尼樂園，至於搬遷後的土地則可向高空發展，起樓給年輕人住，不用年輕人再藉無屋住為理由出外示威破壞。議員林卓廷則批評何胡説八道，認為建議並不可行，指迪士尼本身有機動遊戲，要拆卸及搬遷機動遊戲亦要成本。

議員陳淑莊繼續關注海洋公園財務問題，指公園單一債權人只是中國銀行，公園能否與中銀商討，將商業貸款還款期延遲或商討債務重組。海洋公園董事局副主席劉鳴煒表示，過去已多次與銀行商討債務處理，但因保密協議而不便透露。

議員譚文豪也追問三筆債務分別的年利率為多少，因過去並不是完全無透露過利息，例如05年借貸的55億港元，當時曾公布利率為5厘。他指出三筆債務全屬無抵押，尤其10億港元循環貸款，利息必然是多一些，擔心中銀以高息批出貸款，而政府則幫手包底。

劉回應指，由於合約關係拒絕披露年利率，擔心一旦披露後會對於園方日後借貸利益受影響，也影響中銀與其他客戶的借貸關係。商務及經濟發展局常任秘書長(工商及旅遊) 利敏貞解釋，05年當時公布的利息只限於政府的貸款，海洋公園過去並無透過任何方式對外公布貸款的利率。