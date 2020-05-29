港版國安法：內地官媒指中美打響「香港戰役」

全國人大周四（28日）通過「港版國安法」的立法授權後，美國多名官員先後表示華府考慮取消對香港的特殊待遇。內地官媒隨即表示，中美之間的「香港戰役」已經打響，又指美國假如取消香港的獨立關稅地位，會是一把雙刃劍，將同時打擊大量美國公司。

官媒周四評論文章指出，在這場戰役中，中國掌握實際主動權，美國雖能從外部破壞香港的環境，但所起作用是有限的。在港版國安法通過後，美國直接干預香港局勢的能力將被大大壓縮。隨時間的推移，美國把香港當作對抗北京的棋子，一旦利用不成，與港人為敵的真實面目將逐漸暴露出來。

文章強調，中國經濟體量的雄厚和制度的逐漸完備，具有支持世界性金融中心的充裕條件。中國的城市裏有金融中心，決非美方的恩賜，而是中國人自己掙出來的位置。香港有國家支持，又有高度自治的特殊條件，要重新實現穩定，發展大運勢只會比過去更好。

另有官媒表示，自從港版國安法立法授權通過之後，反中亂港勢力惶惶不可終日，他們煽動組織的非法集會不僅血腥暴力，而且開始更加赤裸裸叫囂港獨，一副末路瘋狂的攬炒樣子，充分證明港版國安立法打到了他們的痛處，是拔除這些「毒瘤」的關鍵一招。文章又點名黃之鋒之流宣稱自己不主張港獨，實際上卻四處為港獨張目，最終目的就是分步奪取香港管治權，把香港變成獨立或半獨立政治實體。