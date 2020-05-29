港版國安法：市民到美國領事館示威　促停止干涉中港事務

「港版國安法」立法引來國際關注，美國揚言要就此事向中國實施制裁。多名市民今(29日)到美國駐港澳總領事館門外示威，強烈反對美國干預香港事務，批評美方對中方合法之舉橫加指摘，並提出無理要求，是嚴重干涉中國內政的行為。領事館派員接過請願信。

該批市民指出，美國經常歪曲事實、顛倒黑白，對去年香港發生的社會事件有不可推卸的責任，又要求美國不要自己制訂大量國家安全法律，卻對中國的國家安全立法諸多干涉，批評美國沒有資格及權利對香港事務說三道四。市民又稱要堅決落實「一國兩制」，訂立「港版國安法」。

另外，香港政生關注組數名成員手持「強烈譴責美國干預香港事務」、「國安法對香港人有利無害」等標語到美領館表達不滿，又向代表送上巨型「口罩」，呼籲美國應全力處理國內疫情。

關注組發言人鄧家彪點名批評美國國務卿蓬佩奧近日言論，是公然干預中國的香港事務，直言美國借香港作為「棋子」打壓中國。鄧指「港版國安法」主要針對分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全行徑，以及阻止境外勢力干預香港事務等，只針對少數危害國家安全行為，港人通訊、言論等自由完全可獲保障，立法是有助穩定社會。