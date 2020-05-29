青年襲警輕判罰款　律政司不服求覆核遭駁回

20歲無業青賴雲龍年在去年7月沙田反修例大遊行的警民衝突中，企圖用雨傘篤一名警長胸口，之後他承認襲警罪，被判罰款2000港元。惟律政司認為判刑過輕申請覆核，裁判官今（29日）在西九龍法院駁回律政司的申請。裁判官指，控方希望藉傳召兩名證人作供來加強案情嚴重程度，而該些證供是控方選擇性地不列舉在同意案情內，若法庭容許律政司申請，將對被告極之不公，故駁回申請，維持判被告罰款2000港元。

裁判官同意法庭有責任保護正在執行職務的警務人員，判刑需具阻嚇性，但法庭早前判刑時已明言，事發附近有示威活動，被告又是在警方封鎖線前施襲，其行為有機會激發他人情緒，引發進一步衝突，均屬加刑因素。可是，被告犯案時除手持雨傘和戴上勞工手套外，沒有面罩和保護盾等，加上他是單獨行事，襲擊屬一次性，故法庭不認為他是有預謀施襲。

裁判官又指被告當時雖以雨傘作武器，但他早已舉傘指向事主，警員推進期間，他的動作也沒有變，直至他和事主相距1至2米，才用傘篤向事主胸口，事主亦成功用圓盾擋格。裁判官指被告早已受警察監視，事主受傷的機會非常低，明顯被告只希望用兩傘挑釁事主，沒意圖作出更嚴重的傷害。

裁判官並指已考慮被告父母早已離異，求學時期又受到欺凌，令他變得自我，缺乏適當支援下易受到影響，年輕的他心智明顯不成熟，才會犯下本案。

對於律政司認為被告行為或會激發進一步衝突，裁判官並不認同，指被告當時單獨和警方對峙，被制服後也沒有發生任何事，而控方希望藉證人口供加強案情嚴重性，這和控方早前依賴的事實基礎不符。而正如律政司代表所述，是控方選擇性地不將這些證供列舉在同意案情內，故法庭若在這階段容許控方傳召警員作供，會對被告極不公平。

裁判官指被告事發後已被還押100天，等同判監4個月，已具足夠阻嚇力，故維持判他罰款2000元。