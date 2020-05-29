港版國安法：人大常委會下月例會料商草擬文件

全國人民代表大會昨(28日)以高票通過制訂「港版國安法」決定草案，人大常委譚耀宗今早(29日)在電台節目表示，人大常委會下月底召開例會，相信屆時觸及港版國安法的機會高，預料專家會草擬文件，但審議時間需視乎人大常委意見，目前未有具體安排。

譚引述全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在閉幕禮後接見港區人大代表時指，恐怖活動已在香港出現，嚴重影響一國兩制及國家安全，港版國安法一定要立，以打擊是極少數危害國家安全的人，又希望香港社會救救年輕人。對於有指中共中央港澳工作協調小組，已升格為中共中央港澳工作領導小組，譚稱中央擔心香港近年出現的問題影響一國兩制及內地，有關改變是為了提高效率，小組作出決定後各部門要落實執行。

一眾港區人大代表今日召開記者會，表示堅決支持國家制訂有關法例，有份出席的譚耀宗介紹常委工作，指一般立法工作由政府部門提出，再由常委討論，其後再交上人大常委會討論，有細節要修改須另作討論，當中不下10次，亦比較複雜，市民可將意見直接上載至上人大網站，會經過整理後交予人大常委參考，但罰則、追溯期、如何執法等草案細節暫未能即時交代。

對於美國制裁香港行為，譚指美方只是進一步證明他們繼續干預香港 ，美方跟香港無關係，他強調香港屬於憲法下成立的特別行政區，中央作出決定前已評估各種情況，他不希望有人傷害香港，可惜本地卻有人到外國要求制裁香港。

代表團團長馬逢國說，這次共有36位代表，當中34人實際參與，形容出席率甚高，一共提交202條意見及建議。他續說，國務院副總理韓正在本月24日出席會議，並發表講話，另一次會面則在昨日會議閉幕後，由全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍會見代表團，出席者還包括中聯辦主任駱惠寧等人。

代表團副團長、港區人大代表、公開大學校長黃玉山引述夏寶龍昨稱，中央對維護「一國兩制」堅定不移，繼續支持香港發展資本主義制度，但對香港過去一年的暴力事件感到心痛，夏曾提到示威衍生的10點禍害，包括香港經濟下滑、治安受影響、港鐵站及私人地方遭受破壞、司法及法治制度受損、年輕人參與違法行為，從而令香港在國際聲譽受損，認為制訂法律有必要性，而實施港版國安法是體現全國的意志，強調香港自由不變，不會出現以言入罪的情況，夏亦明白香港有深層次問題，中央會幫助解決，又呼籲港區人大代表積極向市民解釋法例當中意義。