愛滋漢與14歲男童無套肛交　被判監禁4年

曾患愛滋病及梅毒的男子，在社交網站開引誘14歲男童到他的住所接受免費按摩，在沒使用避孕套的情況下兩度強行與男童肛交，並暗中拍照拍片放上網。他早前承認兩項與未滿16歲男童同性肛交及一項發布兒童色情物品罪，今早(29日)在高院被判監4年。法官指被告是愛滋病及梅毒帶菌者，卻漠視事主的健康風險，沒用避孕套便與對方肛交，事主最終沒受感染只是「好彩」，直斥其行為極度自私，令人髮指。

法官引述心理專家報告指，33歲被告張柏麟說過往沒有跟少男性愛的經驗，故被事主X深深吸引，他享受與X性愛時能夠征服對方，對方亦表現服從，但他否認有孌童癖。他並解釋肛交時未有使用避孕套是因為有性興奮，

被告又表示將不雅相片放上網，是為了與人分享性經驗，藉以提升外間對他性魅力的認同，令他可在網上找到其他性伴。他更指自己角色被動，說是X主動約會他。

心理專家形容被告自我中心、控制慾強但孤單，他視X為隨便的性對象，同時合理化其犯罪行為，他的重犯機會屬中度偏高。

彭官又讀出X及X母親的創傷報告，披露X在案發後一個月有自殺傾向，更患上創傷後壓力症，現時仍感到羞恥，常回憶起事件，當遇見跟被告年紀相約的人時會感到不安；X向專家表示覺得自己污穢，對於被告上載他的不雅照感到震驚及憤怒，他擔心很多人已經看過該些「核突相」。而X的母親對兒子的遭遇亦感到相當自責。

法官表示，本案具有多項加刑因素，包括被告跟X年齡差距17年、事件對X造成的創傷、被告沒有使用避孕套，以及被告將性愛照片向外發布。其中無用避孕套一項尤其嚴重，被告在肛交時拍片影相不僅為留念，更是將人分享，行為自私，除他認罪外無其他減刑理由。

至於兩次案發時被告均無視X感到劇痛，仍強行與X肛交，雖然控方不爭議這是在雙方同意下進行的粗暴性愛，但彭官認為被告畢竟是成年人，其體形較X強壯，有別於兩個成年人之間粗暴性愛的情況，指這亦算是加刑因素。