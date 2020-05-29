調查反映逾65%人消費意欲下跌　主要擔心經濟不穩

新冠肺炎疫情重創本港經濟，市民收入大減令消費意欲下降。有機構本月中以網上問卷訪問300多名市民，54%受訪者在疫情下收入明顯減少，多達65.6%受訪者消費意欲下降，主要因經濟不穩定，需儲錢以備不時之需。近7成受訪者認為商戶提供折扣是最能刺激消費的措施。

精修企業顧問有限公司本月中訪問360名月入1.5萬港元以上的市民。結果顯示，受訪者消費意欲下降的3大主因，分別是擔心經濟不穩定，需儲錢以備不時之需，約64.4%；其次是收入下降，約47%，最後是擔心與人接觸會被感染，佔45.3%。

問及多項可刺激零售業消費的措施，最多人支持商戶提供折扣，部分受訪者則認為職員熟悉產品的功能，以及職員經常保持笑容及禮貌同樣重要。至於可刺激飲食業消費的措施，最多人選擇食物質素及提供套餐優惠。

提供企業形象顧問服務的精修企業顧問公司反映，今年2至5月收到51宗商戶求助個案，較去年同期增逾3倍，當中有24%個案面臨倒閉。該公司建議，商戶培訓職員的產品知識和溝通技巧，掌握客人所需，以提高客人消費意欲。

鏞記酒家行政總裁甘連宏表示，自疫情爆發，酒家生意有所下跌，其中今年2月農曆新年期間的生意額，相比去年同季急跌90%，而禁聚令下再影響訂枱數字。隨疫情緩和及禁聚令獲放寬，酒家在5月上旬的生意額才回升60%。