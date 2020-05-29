卡拉OK復業人流稀疏　派對房間生意料減半

卡拉OK、夜總會、派對房間及浴室4類場所今日(29日)重開，有市民已急不及待在中午時分前往「唱K」，並稱不擔心疫情，會「除罩」唱歌，有卡拉OK經理指生意受人數限制有一定影響；另有派對房間負責人預料生意額會較疫情前減少40至50%，認為政府現在才讓業界重開並不公平，期望政府再度放寬人數限制。

在中午時分，旺角的Red MR首天重開人流不多，學生葉小姐與2名朋友到場，表示對卡拉OK重開感到興奮，並指以往平均1個月唱1次，對於禁聚令下的人數限制，她表示未有太大影響，又指香港疫情開始緩和，亦未見有新增本地個案，故不太擔心，但不打算在房間內戴口罩唱歌。

旺角另一間卡拉OK店Neway，經理李先生指自凌晨起約接3枱客人，較疫情前凌晨有10多枱客少，而且8人限制會對生意有一定影響。防疫措施方面，他稱現時在房間內提供多個咪套，以便客人更換，客人離開後亦不會即時安排另一組客人使用，以便清潔並確保空氣流通，另會為客人量度體溫，及要求他們使用酒精搓手液。他指，去年的示威活動與今年疫情令他們生意大減，希望重開後生意會有改善。

除了卡拉OK，另一重開的是派對房間。梁先生在旺角花園街開設約800呎的派對房間，他指疫情前每逢周末都有包場，惟禁聚令下人數限制最多8人，生意必然受影響。他指疫情前營業額每月約10至20萬港元，預計生意因應限制措施會減少40至50%。「我喺尖沙咀同旺角分別有3間分店，租金每月要5至6萬，經濟上有一定壓力。」