3歲小鐵漢今試拔喉呼吸　如順利料將離開ICU

患先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas本周三(27日)完成第4次手術，小鐵漢爸爸Jayco在社交媒體群組上發文，指兒子已渡過術後危險期的第一個24小時，並在昨午(28日)12時左右清醒，他指今日會嘗試讓兒子拔喉，自行呼吸，如一切順利將很快可以離開深切治療部(ICU)。

Jayco指，兒子昨午清醒後，由於醫生憂慮小鐵漢神志太清醒會自行拔走喉管，故向小鐵漢施藥讓他繼續睡。Jayco又說，小鐵漢現時已「有血色」，手腳亦回復溫暖，今日(29日)會嘗試拔喉，如能自行呼吸，相信很快可離開ICU。

他又提到他堅持在小鐵漢進行手術後，在病房外等48小時的原因，他指除了想陪伴兒子外，最重要是擔心在48小時內兒子會有意外，如有事發生，要再動手術，他亦可第一時間簽同意書，以免延誤治療。他又再次感謝大眾關心及支持。

小鐵漢媽媽Doris亦在專頁上透露，昨晚她先回家，丈夫則決定在吃完晚飯後再到ICU門口留守，在回家路上兩夫妻突然「婆媽」起來，臨別時丈夫稱：「放心，我會陪住仔仔。」Doris指她轉身就想哭了，她憶述她懷孕時，覺得這條路很難走，「但原來三個人一起行，一家人堅持下去，有信念，崎嶇的路會變得平坦。」