港版國安法︰取消香港特殊待遇屬象徵性　難改北京決定

全國人大周四（28日）通過「港版國安法」的立法授權後，美國國務卿蓬佩奧向美國國會直指香港已失自治，考慮取消其特殊待遇。不過有分析指，美國的強硬表態是象徵意義遠大於實際作用。國務院東亞及太平洋地區助理國務卿史迪威（David Stilwell）亦承認︰「不期望北京會回心轉意。」

摩根大通全球調查的新興市場經濟主管阿齊茲（Jahangir Aziz）坦言，蓬佩奧取消香港的特殊待遇，有可能不帶來任何實際效果。不過，如果美國總統特朗普決定擴大應用「香港自治已失」的結論，此舉則可能影響原本根據香港法律簽下的商業合約、甚至影響港幣的法定貨幣地位。

但資深中國問題專家、華盛頓彼得森國際經濟研究所高級研究員拉迪（Nicholas Lardy）則指，中國內地因此而蒙受的損失將非常有限，認為首當其衝的其實是香港、外企和美企。拉迪直言︰「蓬佩奧只是選了最『就手』的手段，去顯示他對華強硬的形象。」

共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）則呼籲特朗普制裁中國，以免北京以為西方只說不做。民主黨眾議院外交關係委員會恩格爾（Eliot Engel）則要求華府制訂更清晰策略，強調美國對港政策不應只是蓬佩奧與特朗普的角力遊戲。