涉瞞酒吧違例證據表證成立　消防隊長辯稱發晦氣

消防處高級消防隊長馮國輝，涉嫌兩度隱瞞尖沙咀一間樓上吧阻塞逃生途徑的犯罪證據，他否認兩項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，案件今（22日）在觀塘法院續審。法庭裁定表證成立，被告自辯承認案發時段曾向「上手」傳訊息，表示「唔理啦，好似你咁話無相無片就完到」，更曾提及「超技術」、「選擇性執法」字眼，但他強調當時只是宣洩不滿「純粹講吓」，重申沒有想過要說謊或隱瞞。

37歲被告馮國輝，案發時任職高級消防隊長，馮被控於2018年1月17日及24日，隱瞞在尖沙咀和益中心5樓有人阻塞逃生途徑及鎖上逃生途徑的犯罪證據。

馮自辯時指，2018年1月2日收到轉介後，便與時任主管王鴻烈巡查。及後王調職，被告接手該案並擔任主管。至1月16日第二次接到轉介，他一星期後再巡查，兩次巡視均沒發現違規。馮自言自己初次處理轉介個案，以他理解只要消防巡查沒有發現便可建議不繼續行動，消防處沒有書面指引提及確切處理程序。

馮指王鴻烈曾交代指警方沒有提供相關證據，於是在1月17日打電向田女督察查詢，田回答說「有相有文」，但詳情則要問另一名同事，並隨即把聽筒交給該同事，對方回應早已回覆王鴻烈故再無補充。

至同月23日，馮仍沒有收到資料，遂再致電給田追問相片口供，馮直言已記不起當時的詳細對話內容，但清楚記得對方最終說「無」，所以他才建議不作跟進。

馮供稱第二次收到相同轉介時，曾透過訊息向王詢問做法，期間曾指「佢重複再send嚟咋嘛，我都唔理啦，好似你咁話無相無片就完到」、「我梗係話無啦，唔通真係告佢咩」、「其實應該都無人追究既」。不過，馮指當時工作量大，強調上述只是「發晦氣」的說話。