政Whats噏：否認競委會係冇牙老虎　陳家殷促政府擴權

新任競爭事務委員會（競委會）主席陳家殷(Samuel)上任近1個月，今日（29日）會見傳媒時，就重申唔認為競委會係「冇牙老虎」，未來會繼續努力，唔單止會調查違反「第一行為守則」嘅案件，亦會就違反「第二行為守則」個案展開法律程序，但佢認為政府同樣要改善競爭法，並且賦予競委會更多權力。

Samuel期望政府可以擴大競委會取得搜集市場資料嘅權力，佢提及依家法例未能讓競委會有足夠資料深入了解市場結構，建議政府參考歐盟，容許政府部門轉介資料，等競委會係獲得資料後，開展反競爭行為調查，再有進一步執法行動或提出改善建議，從而改善整個香港嘅營商環境。

提及競委會未來嘅工作，佢話今年內可將涉及《競爭條例》中第二行為守則，禁止業務實體濫用市場權勢條例嘅個案，提交到競爭事務審裁處，相信呢個將會係重要嘅里程碑；同時間都會用其他競爭條例賦予嘅權利，例如發出違章通知書，消除反競爭行為；更加會同公營機構、律師及會計師等做多啲推廣、宣傳工作，讓佢哋向客戶傳達正確信息，避免涉及反競爭行為。