2013年紐約結婚　岑子杰要求政府承認同性婚姻關係

本身是同性戀者的民間人權陣線召集人岑子杰，在2018年化名「STK」提出司法覆核申請，要求高院確認他與同性伴侶在2013年於紐約結婚的法律效力，以及裁定政府拒絕承認其已婚身份是違反《基本法》。岑其後改用真名繼續訴訟，案件今天(29日)在原訟庭審理。

代表岑的大律師向法庭強調，本案並不是爭取同性結婚的權利，而是爭拗根據法律面前人人平等的原則，既然外地成婚的異姓婚姻關係可獲承認，岑在外地締結的同性婚姻關係亦應獲確認。大律師列舉之前女同性戀者QT成功爭取伴侶以受養人身份留港、及男同性戀者梁鎮罡爭取公務員配偶福利及共同評稅的案例，指岑的情況與他們類似，其覆核亦應被判成立。

至於代表政府一方的大律師就回應表示，QT案和梁鎮罡案都是針對個別福利議題作出爭拗，但岑在本案要求法庭對同性婚姻作出概括性的承認，不能與上述兩案相提並論。大律師認為承認同婚地位牽涉重大公共政策，應該由立法機關決定，而不應由法庭一錘定音。

對此岑子杰一方就回應表示，政府此立場等於要受影響的同性戀人士，就每項福利逐次興訟，這對他們構成不便亦不公平。