港版國安法：區嘉宏稱入境處嚴密把關　防範危害國家安全行為

全國人大昨日(28日)通過「港版國安法」決定草案，入境處署理處長區嘉宏接受官媒訪問時稱，法案可補足本地現有法例的不足，保護香港免受危害國家安全的威脅，保持繁榮穩定和維持國際地位。入境處全體職員將全力支持全國人大的決定，並上下一心發揮職能，全面提升履行任務的能力，全力維護國家和香港安全。

區嘉宏表示，本港過去一年連串的暴力事件，情況若未能有效遏止，有可能提升到危害國家安全的層面。因此，必須要盡快撥亂反正，立法堵塞香港在國家安全方面的缺口，遏止日趨嚴重的危害國家安全活動和行為。

他強調，入境處有維護國家和特區安全的職責，在出入境事務方面發揮防範和打擊危害國家安全和特區安全的作用。在便利人員往來的同時，也必須防止不受歡迎、訪港目的可疑的人士伺機進入本港，破壞香港社會的治安。

區續指，入境處會繼續在出入境事務上，按照所有適用的法例和現行入境政策嚴密把關，防範和打擊任何危害國家安全的活動和行為，亦會繼續與其他紀律部隊監察危害國家安全活動的趨勢，加強情報交流、檢討及改善應對策略，以保護本港免受相關威脅，協力維護國家安全。