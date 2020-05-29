何鴻燊將於7月10日出殯　長眠風水寶地

一代賭王何鴻燊本周二(26日)與世長辭，享年98歲，賭王的喪禮將定在7月9日設靈，10日舉殯，將會落葬於家族墓地昭遠墳場，賭王的墓地位置已一早選定，就在其父親何世光及母親墓地旁邊，長房女兒何超英墓地亦在附近。賭王墓地面向無敵海景，又有樹蔭，景致相當優美。昭遠墳場堪稱風水絕佳的福地，賭王的墓地依足申請，由於要揀位置，故額外收費，需要約100萬元。

而賭王的喪禮由幾房家人聯合籌辦，經商討後，決定先舉辦一個私人喪禮，由至親送別賭王，然後再分別在香港及澳門兩地舉行追悼會。由於籌辦喪禮需時，加上疫情下隔離令、禁聚令的限制，原本何家人屬意在兩、三星期內於香港殯儀館舉行私人喪禮，但現要到7月10日舉行。因賭王在港澳兩地分別舉行追悼會，加上中央和其他國家都會派官員前往致哀，故選址方面香港很大機會選在會展展覽廳舉行；而澳門的追悼會則已選定澳門旅遊塔。

二房長女何超瓊今午(29日)約2時半跟女工作人員到香港殯儀館處理賭王身後事，記者問她是否已定出殯日子，她即搖頭，然後急步內進。約45分鐘後，何超瓊與妹妹何超鳳、何超蕸齊步出殯儀館，再被問到賭王喪禮詳情，何超瓊邊揮手邊說：「冇嘢呀！未有資料，唔該！(會用咩儀式舉行？)未有資料。」

而賭王生前的淺水灣1號大宅今日有工程進行，一輛大貨車停泊在大宅門外，數名工人將一批金屬鋁條抬落車。

另外，賭王生前對「護苗基金」一向鼎力支持，創辦人蕭芳芳對賭王離世表示感到難過，稱他與三太陳婉珍多年來非常支持護苗基金，希望三太節哀順變。