涉襲擊及恐嚇同事　律政司職員被起訴

律政司一名職員因涉嫌在辦公室恐嚇及襲擊男同事被起訴。

於律政司工作的一名男文員，被指分別於2017年7月及2018年1月，於金鐘道政府合署律政司辦公室內，襲擊及恐嚇一名男同事，因而被控一項普通襲擊罪及兩項刑事恐嚇罪，案件今（29日）在東區法院提堂。但被告未有到庭應訊，而控方未能確定被告是否收到通知他上庭的信件，裁判官將案件押後至6月26日，並要求警方聯絡被告到庭，期間准他繼續以原有條件保釋。

被告王寶順（57歲）報稱法律文員，被控於2017年7月12日下午，在金鐘道政府合署1樓律政司116室內襲擊中國籍男子王勝；及分別於2018年1月2日及1月3日中午，在同一地點威脅王勝會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。據悉，被告與事主事發時均在律政司工作。

案件原本今早提堂，但被告沒有出現，亦無代表律師到庭，法庭將案件押後至下午再處理，最終仍未見被告出現。控方指，案件本身安排較早前提堂，但因法庭停擺而延至今天才首次提堂，有關部門已發信通知被告出庭，但未能確認被告是否收到。由於今天有數宗新案的被告均沒有到庭，裁判官着警方通知各人出庭。