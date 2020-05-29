特首粉嶺別墅路牌鬼崇被拆　疑與上周有人闖入有關

行政長官粉嶺別墅上周發生有人闖入事件，多個路牌近日突然失蹤！有網民近日發現，上水古洞行政長官粉嶺別墅附近，指示別墅位置的路牌突然消失得無影無蹤，懷疑被人拆除。東網記者今(29日)到別墅一帶視察，發現至少有3個路牌被移除，包括早前被發現以黑膠袋遮蓋「行政長官」字眼的路牌，已被鋸走，只留下陷入泥土殘餘鐵枝。

記者到該別墅一帶視察，發現至少有3塊路牌被清除，包括青山公路古洞段、上水金錢路入口以及粉錦公路一個路牌。現場有當值警員駐首，別墅範圍有鐵絲欄包圍。據了解，路牌約一星期前被移除，警方人員發現路牌突然失蹤時，曾上報情況，其後從相關部門得知有關路牌已被移除。運輸署今(29日)回覆指，行政長官粉嶺別墅並非公眾地方，經檢視後，該署安排移除有關指示牌。

上周一(18日)，1名有可疑男子駕駛一輛耙泥機闖入上址，疑有不軌企圖，負責在門外看守的警務人員發現後即時上前截查。期間，警員圖以警棍制服該名男子，惟有人情緒激動及拒絕合作，反抗手舞足蹈弄斷警棍，警員使用胡椒噴霧將他制服。警方經初步調查後，懷疑有人在附近高爾夫球場偷取該輛耙泥機，再駕駛至上址，遂以涉嫌「盜竊」、「阻差辦公」及「侵入由公職人員或公共機關管轄的財產罪」拘捕該名31歲男子並帶署調查。

根據古物古蹟辦事處網頁，該別墅現為一級歷史建築，是昔日香港總督度假之處，於1934年建成，毗鄰粉嶺高爾夫球場，當時建築費14萬港元。別墅於二次大戰時為日軍佔據，戰後1946至48年間曾作為香港官立鄉村師範專科學校的校園，後來曾由英軍使用，直至1960年將別墅收回作為港督度假之處。粉嶺別墅範圍包括一座二層高的主樓、馬厩、車庫、守衞室、泳池和花園等。