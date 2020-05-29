政府推僱員及企業援助計劃　涉近67億元料下月發放

因應新冠肺炎疫情，澳門政府推出僱員、自由工作者及商號經營者援助款項計劃，預算開支近66.7億澳門元，將由澳門基金會預算承擔。政府預計受惠僱員有274,616人、受惠自由工作者有7040人，以及受惠商戶38,398間。行政會今(29日)在記者會上表示，預計援助款項可於6月發放，合資格人士可透過銀行轉帳或郵寄劃線支票收取，經濟財政範疇的部門將於明早(30日)10時介紹詳細內容。

根據援助計劃，去年1月1日至今年3月31日在職業稅登記的合資格僱員及自由職業者的澳門居民，可獲1.5萬澳門元的援助款項，其中不包括公職人員或獲得2018年度職業退稅2萬澳門元的人士。至於的士司機、三輪車伕、導遊、小販、街市攤販、水上的士(舢舨)駕駛員及漁民等沒有作稅務登記的自由工作者，可獲發放1萬澳門元援助款項。

在今年3月31日或之前有申報稅務的自由工作者和商戶經營者，將按所聘用的僱員人數發放5萬至20萬澳門元不等的援助。沒有聘用僱員的商戶經營者，如為澳門居民或法人、有自置物業或在租賃物業內經營，又或經核實具經營收入人士，亦可獲發1.5萬澳門元。而同一商戶經營者經營多個商戶，最多只可獲發100萬澳門元的援助，博彩、集體公交運輸、公共電訊服務等行業則不獲援助。

受惠的自由工作者及商戶經營者不可在6個月內結業，又或無理解僱僱員，否則須返還已收取的援助款項。