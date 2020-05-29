斥教師無做好教育工作　團體招募逾300義工監察教材

有家長及教育工作者成立團體，聲言推動香港教育改革，為年輕一代營造理性健康的學習環境。團體今日(29日)舉行「救救孩子全民監察教育」起動記者會，表示將定期公開偏頗教材及內容，並要求糾正，又會持續監察辦學團體，向教育局舉報「違反教育原則的劣行」。該團體目前已招募超過300名義工，包括家長和教師。

團體「救救孩子」發起人之一的柯朝暉指，為保障義工私隱，沒有人會知道誰是義工，他指監察工作要由父母做起，了解子女上堂情況，有否出現反社會教材。他又重申不希望教師散播仇恨言論，例如早前可立小學有教材疑扭曲鴉片戰爭史實，批評是「政治進入校園」。民眾聯席林勁放指，有年輕人思想愈來愈激進，成為暴徒，又指市民交稅「養教師」，但他們無做好教育工作，令人失望，呼籲本地家長能加入監察工作。

家長代表李凱瑚指，反修例風波下，自己亦與子女政見不同、關係不好，又指「食飯叫人、入屋叫人」的情操沒有一個小朋友能做到，校園甚至出現欺凌「警童」情況，但學校沒有協助。香港政研會鄧德成指，自己亦是家長，教師常以專業自稱，但他們「只係打份工」，家長才是教育界的主要持份者，只有家長會認真對待自己的孩子。

議員何君堯則指，現今年輕人「娃娃臉，魔鬼心」，又指港版國安法立法後，教育是下一個堡壘，而年輕人其實是受害人，要拯救他們出來。他透露將成立「回頭是岸基金」，若反修例示威被捕者「認錯」，會向他提供義務法律援助，向法庭求情減刑。